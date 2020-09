Les représentants des associations estudiantines agrées relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont dits satisfaits quant aux mesures de prise en charge du transport des étudiants vers les établissements universitaires ainsi que de la reprise des activités d'enseignement, en présentiel, à partir du 19 septembre courant.

A l'issue d'une réunion avec le Secrétaire général (SG) de la tutelle, les représentants des associations estudiantines ont affiché "une satisfaction quant à la mesure prise par les pouvoirs publics au sujet de la prise en charge du transport des étudiants vers les établissements d'enseignement où ils sont inscrits, mais également de la reprise des activités pédagogiques en présentiel, à partir du 19 septembre courant", a précisé un communiqué.

Les représentants des associations estudiantines ont saisi cette occasion pour "soulever une série de préoccupations relevées dans certains établissements et services", a indiqué la même source, ajoutant que le SG "a promis de prendre en considération tout es les préoccupations pertinentes qui lui ont été soulevées". La réunion a également constitué une opportunité pour le responsable de tenir les représentants des étudiants informés "des conditions dans lesquelles ont repris les activités d'enseignement depuis le 23 août dernier, et conclues à la lumière des rencontres d'évaluation, tenues la semaine passée". A noter que ces rencontres ont fait ressortir un état des lieux acceptable des activités pédagogiques programmées entre le 23 août et le 9 septembre, au moment où les chefs des établissements universitaires et des œuvres sociales ont exprimé "leur disposition" à mener à bien l'année universitaire en cours, a conclu le communiqué.