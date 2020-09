Au moins 71 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel depuis le début de l’année dans al wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi de la direction de distribution locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ces foyers ont été raccordés au réseau de gaz, à la faveur de dix (10) opérations au profit de différentes communes de la wilaya, ayant nécessité la réalisation d’un réseau de distribution de 13,8 km, a-t-on précisé. La wilaya d’Ouargla compte un total de 94.763 clients au réseau public de gaz naturel, donnant un taux de couverture de 85 pourcent, a ajouté la source. La Sonelgaz fait état d’un investissement de plus de 820 millions DA consacré dans son programme de cette année pour diverses opérations d’amélioration des réseaux de gaz et d’électricité.