La production de dattes attendue, au terme de l’actuelle saison agricole dans la wilaya de Biskra excèdera les 4,8 millions quintaux avec près de 20.000 qx de plus que la saison précédente, a-t-on appris lundi du chef du service statistique de la direction des services agricoles locale (DSA), Tarek Bensalah.

"Près de 3,5 millions qx de cette récolte soit 65 % seront de la variété de grande qualité Deglat Nour, 500.000 qx de la variété Gharss (datte molle) et 800.000 qx des diverses autres variétés dont Degla Beidha et Mech Degla", a précisé la même source qui a indiqué que le rendement moyen par palmier dattier sera d’un quintal pour Deglet Nour et supérieur au quintal pour les autres variétés. La palmeraie de la wilaya de Biskra est concentrée, pour la variété Deglet Nour, à Tolga, Foughala et Laghrous et, pour les autres variétés, à Sidi Okba et Ain Naga, selon la DSA qui a relevé que le patrimoine phoenicicole de la wilaya se compose de plus 4,5 millions dattiers dont les deux tiers de la variété Deglet Nour. Les préparatifs en prévision de la récolte de dattes qui démarrera au mois prochain d’octobre battent actuellement leur plein à travers les oasis de la wilaya en prévision de la cueillette, le conditionnement et le stockage du précieux fruit, a ajouté la même source.