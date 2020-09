L'euro perdait encore du terrain mardi face à un dollar renforcé par l'aversion aux risques et tandis que la livre sterling se reprenait.

L'euro perdait 0,28% face au billet vert, à 1,1738 dollar.

La veille, il avait perdu 0,58%. Le billet vert a profité d'un mouvement d'aversion pour le risque, alimenté lundi par les mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie de Covid-19 et par une chute des Bourses mondiales, provoquée notamment par la baisse des valeurs bancaires après des révélations concernant le blanchiment d'argent, ont expliqué plusieurs analystes. La livre sterling, de son côté, a démarré la séance de mardi en baisse face à l'euro et au dollar, avant une conférence en ligne du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey.

Les nouvelles restrictions attendues pour le Royaume-Uni, la crainte d'un échec des négociations commerciales sur le Brexit et la perspective d'un taux d'intérêt directeur négatif pèsent sur la livre, a indiqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades. Tandis que la devise s'est affaissée au début de la conférence, celle-ci s'est redressée et a effacé ses pertes lorsque M. Baile y a semblé vouloir apaiser les attentes à propos d'un taux négatif. Selon lui, les travaux annoncés jeudi, et qui ont surpris les marchés, visent surtout à voir si cela est techniquement possible et ne présagent pas d'une future mise en application. Et si cela devrait se concrétiser, il faudrait encore du temps pour finaliser les aspects techniques, a-t-il prévenu.

Il a toutefois noté que "la résurgence du coronavirus renforce les risques" pesant sur l'activité, tandis que le Premier ministre Boris Jonhson doit annoncer mardi de nouvelles restrictions en Angleterre.

La reprise de la pandémie dans plusieurs pays et le durcissement des mesures destinées à l'endiguer "vont sensiblement frapper l'activité économique alors qu'elle était en train de se reprendre", a souligné Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

La livre sterling prenait 0,03% face au billet vert, à 1,2820 dollar, et 0,30% face à la devise européenne, à 91,52 pence pour un euro.