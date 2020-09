Une cellule d’écoute et d’accompagnement des investisseurs et d’orientation des porteurs de projets a été installée dans la wilaya d’El-Oued, dans le but d’aplanir les contraintes et améliorer le climat d’investissement, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Cette démarche intervient dans le sillage d’une série de décisions visant à créer un climat favorable à l’investissement, dans ses volets industriel et agricole notamment, par la dynamisation des mécanismes d’accompagnement et d’orientation des porteurs de projets, a indiqué le wali d’El-Oued, Abdelkader Rakaâ, lors de la cérémonie d’installation de la cellule.

La wilaya d’El-Oued accorde une importance particulière à la promotion de l'investissement, au titre des priorités retenues par les pouvoirs publics en cette conjoncture pour contribuer à la création et la diversification des ressources économiques nationales hors hydrocarbures, a-t-il souligné.

Composée des directeurs exécutifs locaux des secteurs concernés par l’investissement et des responsables d’institutions également impliquées, notamm ent les organismes chargés de l’octroi du foncier industriel, cette cellule d’écoute assume la mission de prise en charge des doléances des investisseurs, liées aux procédures d’examen de leurs dossiers, leur permettant de bénéficier du foncier industriel pour entamer leurs projets.

A ce titre, le wali d’El-Oued s’est engagé à prendre en charge leurs doléances et trouver des solutions rapides aux préoccupations des investisseurs et porteurs de nouveaux projets susceptibles d’apporter une valeur ajoutée et une nouvelle ressource à l’économie nationale.