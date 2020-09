L'Espérance sportive de Tunis s'est adjugée son 2e titre de la saison après le sacre du championnat, en remportant la supercoupe de Tunisie, la 5e de son histoire, dimanche après-midi, à Radès, devant le Club sportif sfaxien aux tirs aux but 5-4 (0-0 à l'issue du temps réglementaire).

Avec ce nouveau succès, les sang et or s'ouvrent une fin de saison radieuse, avec, en ligne de mire, les demi-finales de la coupe de Tunisie 2020 dès mercredi prochain face au CS Chebba.

Ce sacre ajoute donc un nouveau trophée à la collection déjà chargée de l'entraineur de l'Espérance de Tunis,Mouine Chaabani. Le jeune entraineur, double champion d'Afrique remporte ce soir sa deuxième supercoupe de Tunisie.

Le match, quant à lui, a été pour le moins équilibré. Malgrè une légère domination des espérantistes durant les 45 premières minutes, les protégés de Faouzi Benzarti sont parvenu à préserver leurs filets à l'image du gardien Aymen Dahmane qui s'est illustré dès la 12e minute de jeu grâce à une grosse parade sur une tentative de la tête de Khenissi.

Le portier sfaxien sera l'homme de la première période en stopp ant dans la foulée un coup front direct bien exécuté par Ben Saha. La première mi-temps, pauvres en occasions, se résumera donc à quelques tentatives du côté de l'Espérance dont deux relativement dangereuses. A la reprise, les ambitions des deux équipes se définissaient davantage.

D'un côté, les sang et or toujours aussi entreprenant et de l'autre, une formation sfaxienne qui n'a pas beaucoup menacé la cage espérantiste.

Le classico s'est soldé par un match nul 0-0.L’Espérance Sportive de Tunis a remporté le titre de la Super Coupe de Tunisie grace aux tirs au but 5-4