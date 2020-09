Les Championnats arabes des nations et des clubs de tennis de table, prévus fin octobre et début novembre respectivement en Jordanie et au Liban, ont été reportés à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FATT).

Cette décision a été prise samedi, lors de la réunion virtuelle du bureau exécutif de l'Union arabe de tennis de table, sous la présidence de Khalil El Mouhanadi et à laquelle a pris part le patron de la FATT, Chérif Derkaoui, en tant que membre de cet organe.

"Après discussions, le bureau a décidé de reporter lesdites compétitions à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 dans le monde arabe", a écrit la FATT sur Facebook.

Le bureau exécutif de l'Union arabe a décidé aussi d'interpeller la Jordanie et le Liban pour une éventuelle organisation des deux compétitions dans un seul pays, afin de "diminuer les frais aux pays participants".