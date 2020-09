Cette AGO, consacrée à l'adoption des bilans moral et financier de l'exercice 2019, devait se dérouler initialement au centre sportif d'Aïn-Bénian avant d'être délocalisée. La FAHB a appelé les membres de l'AG "à respecter les mesures de prévention et la distanciation (physique) pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19). Il n'est pas recommandé d'amener des accompagnateurs, dans le cadre de la lutte contre le virus". A l'instar de la FAHB, d'autres fédérations ont décidé d'organiser leurs assemblées générales ordinaires, qui devaient se dérouler entre février et avril derniers, avant d'être reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé récemment de lever l'interdiction de l'organisation des AGO des clubs, associations et fédérations nationales.