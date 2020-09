Le nouveau commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Ghardaia, Brahim Touaibiat, a été installé officiellement dimanche dans ses nouvelles fonctions, en remplacement de Taleb Mohamed Benbouzid affecté au poste de président de la Cour d'Ouargla.

Présidant la cérémonie d'installation, El-Hachemi Saâda, conseiller près du conseil d'Etat et représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, a indiqué que "Ce mouvement partiel opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le corps des présidents des tribunaux et commissaire d'Etat prés les tribunaux administratifs, vise à redonner un nouveau souffle au travail judiciaire et l'amélioration du service public au sein de la justice".

Ce mouvement est opéré sur des postes de qualité au sein du secteur de la justice, à l'instar des autres institutions de l'Etat, pour l'application des engagements à instaurer une justice efficiente et impartiale en vue de répondre aux doléances du peuple algérien, a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a appelé les présidents des tribunaux administratifs et l e corps judiciaire à œuvrer davantage pour l'application de la loi avec intégrité et objectivité, a ajouté M. Saâda. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du des autorités civiles et militaires, d'élus et notables de la wilaya de Ghardaïa, ainsi que de magistrats, cadres et auxiliaires de justice.