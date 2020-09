L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur l’amendement constitutionnel prévu le 1er novembre prochain, a été lancée dimanche dans la wilaya de Biskra dans de bonnes conditions organisationnelles.

Le coordinateur de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Toufik Bouziani a indiqué, à cette occasion, que cette opération va permettre de mettre à jour les listes électorales en y inscrivant les citoyens âgés de dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin et les électrices et électeurs ayant changé de résidence et radier des listes les personnes décédées. Il a ajouté que face à cette conjoncture "exceptionnelle" marquée par la propagation du coronavirus, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour protéger les protagonistes et les citoyens concernés par cette opération contre tout risque de contamination à la Covid-19 et ce à travers la mise à disposition des moyens de protection et le respect de la distanciation physique. Le coordinateur de wilaya de l’ANIE a appelé les citoyens concernés par cette opération tels que les nouveaux électeurs de se rapprocher de la commission de révision des listes électorales de leur commune de résidence afin d’obtenir leur carte de vote. Il est à noter que l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum constitutionnel, qui devra se poursuivre jusqu’au 27 septembre, va permettre de mettre à jour les listes électorales dans cette wilaya qui avait recensé le 12 octobre 2019, 510 664 électeurs et électrices répartis sur 1247 bureaux de vote, selon la même source.