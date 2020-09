Six personnes sont décédées et 414 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route à travers des wilayas du pays durant les dernières 48H, indique un samedi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tiaret avec 07 interventions suite à plusieurs accidents de la route causant le décès d'une (01) personne et des blessures à 10 autres.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 5033 différentes interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Concernant les intempéries, les secours de la protection civile ont procédé à des opérations d’épuisement des eaux pluviales infiltrées dans quelques habitations à travers les wilayas de Sidi Bel Abbes (communes de Ben Badis et Sidi Ali Ben Youb) et Ain Defla (communes de Rouina et Boumedfaa).

Elles ont également prodigué des soins de premières urgences à deux ( 02) personnes blessées suit e à l’effondrement d’un mur du 1er étage d’une habitation sis à la commune de Rouina (Ain Defla).

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 47 opérations de sensibilisation à travers 06 wilayas (43 communes), portant sur la nécessité du respect le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Elles ont aussi effectué 217 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas (78 communes) touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

A cet effet, 348 agents, 40 ambulances, 34 engins, ont été mobilisés ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans un (01) site d’hébergement destiné au confinement des citoyens rapatriés à travers la wilaya d’Illizi.