"A cette occasion, le Président de la République a donné des orientations aux membres de la Commission nationale concernant leurs missions, mettant l'accent sur la définition de normes électorales transparentes qui consacrent une rupture totale avec les mauvaises pratiques du passé, en interdisant le système des quotas dans la répartition des sièges et l'achat des consciences et en séparant argent et Politique, en tant que conditions indispensables pour la moralisation de la vie politique et la garantie d'élections reflétant réellement la volonté populaire, ce qui donnera naissance à des institutions démocratiques, intègres, crédibles, de niveau, ouvertes aux jeunes notamment les universitaires et à la société civile".

Le Président T ebboune a rappelé s'être "engagé lors de la campagne électorale à ce que l'Etat prenne en charge le financement de la campagne électorale des jeunes candidats, pour qu'ils ne tombent pas en proie à l'argent sale ou d'origine douteuse". Pour le Président de la République, "les nouvelles normes doivent allier, dans la mesure du possible, compétence et expérience des candidats, notamment dans les grande villes. De même, tout citoyen ou citoyenne jouissant de ses droits politiques et civiques ne saurait être empêché de se porter candidat, pour des raisons politiques, et ce en vue de garantir l'égalité des chances pour tous à la candidature ainsi que l'émancipation sociale et politique".

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du Premier ministre, du Directeur de cabinet de la Présidence de la République, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République et du Conseiller auprès du Président de la République, chargé des Affaires juridiques et judiciaires.

La Commission, dont le rapporteur est le Professeur Walid Lagoune, peut recourir aux compétences scientifiques et aux avis des partis politiques et de la société civile.

Elle est composée d'un re présentant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et de sept professeurs en Droit des universités d'Alger, de Tizi Ouzou, d'Oran, de Sétif, de Tlemcen, de Sidi Bel Abbès et du Centre universitaire de Tipaza, conclut le communiqué.