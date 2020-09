"Des dizaines des soldats d'occupation ont attaqué des jeunes palestiniens après le début de la marche de Kafr Kaddoum vers la grille de fer fermée, et ont tiré des balles recouvertes de caoutchouc et des bombes lacrymogènes et sonores, blessant quatre jeunes et asphyxiant des dizaines d'autres", a précisé l'agence de presse palestinienne (WAFA), citant une déclaration du coordinateur de la résistance populaire à Kafr Kaddoum, Mourad Ichtioui.

"Des affrontements violents se sont déclenchés entre les forces de l'occupation et des jeunes palestiniens, dont des dizaines ont été blessés", a ajouté Mourad Ichtioui, précisant qu'aucun cas d'arrestation n'a eu lieu.