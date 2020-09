L'Union européenne prévoit d'acquérir et de déployer huit nouveaux supercalculateurs d'ici le début de 2021 afin de stimuler le calcul haute performance, a annoncé vendredi la Commission européenne. Sur les huit, trois seront des systèmes pré-exaflopiques capables d'effectuer au moins 10 puissance 17 calculs par seconde et se classeront parmi les cinq premiers supercalculateurs au monde.

Les cinq autres sont des systèmes pétaflopiques, qui figurent parmi les 50 premiers au monde.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique de l'UE baptisée "Une Europe adaptée à l'ère du numérique".

Celle-ci vise à devenir le continent le plus connecté d'ici dix ans, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la préparation à l'ère numérique, a également annoncé que 20% du Fonds de relance seraient alloués à la stratégie numérique de l'UE, soulignant que la numérisation était une nécessité tant pour la relance économique que pour la transition verte au sein des Vingt-Sept.

Cette annonce fait suite au premier discours sur l'état de l'Union prononcé mercredi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a estimé que "l'Europe doit montrer la voie à suivre dans le domaine du numérique, sinon elle sera contrainte de s'aligner sur d'autres acteurs qui fixeront ces normes pour (elle)".

Selon M. Breton, la valeur ajoutée des supercalculateurs réside dans toutes leurs applications pratiques, de la lutte contre le COVID-19 à la surveillance du climat, la télémédecine ou la science.

Les nouvelles machines multiplieront par huit la puissance de calcul des supercalculateurs disponibles au niveau européen.

D'un montant de 830 millions d'euros (983 millions de dollars), le projet profitera aux utilisateurs, notamment au secteur public, à l'industrie et aux PME du continent.