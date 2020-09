Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l'interdiction, à partir de dimanche, du téléchargement des applications TikTok et WeChat, nouvelle escalade dans le bras de fer avec la Chine sur le sort de ces deux applications.

Washington laisse cependant une porte ouverte à TikTok, application très populaire auprès des jeunes permettant de produire de courtes vidéos, avant de lui interdire complètement d'opérer sur son sol. "Le président laisse jusqu'au 12 novembre pour résoudre les problèmes de sécurité nationale posés par TikTok.

Les interdictions pourraient être levées le cas échéant", a en effet indiqué le département américain du Commerce dans un communiqué.

Cette annonce est faite alors que les négociations avec la maison mère chinoise ByteDance pour qu'elle cède ses activités sur le sol américain à un groupe américain piétinent. "Le Parti communiste chinois a démontré qu'il avait les moyens et l'intention d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis", justifie le ministère américain dans son communiqué. "En ce qui concerne TikTok, le seul véritable changement à compter de dimanche soir sera qu'on n'aura pas accès aux améliorations de l'application, aux mises à jour, ou à la maintenance", a détaillé le ministre du Commerce Wilbur Ross sur la chaîne Fox Business.

Très vite, les usagers vont donc devoir composer avec une appli au service dégradé, ce qui pourrait la rendre beaucoup moins attractive.

Pour l'heure, cette application de vidéos courtes est extrêmement populaire chez les adolescents avec environ 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis et jusqu'à un milliard dans le monde.