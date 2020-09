La saignée se poursuit au sein de l’effectif de l’ASM Oran, aussi bien en seniors que dans les catégories jeunes, au moment où l’ambiguïté entoure l’avenir de ce club de Ligue 2 de football, interdit de recrutement pour le deuxième mercato de suite.

Ils sont déjà neuf joueurs de l’équipe première de la formation oranaise à avoir quitté le navire, préférant aller monnayer leur talent sous d’autres cieux.

Le jeune Benouis est le neuvième joueur à rompre avec le club de M’dina J’dida, en optant pour le NC Magra, pensionnaire de la Ligue 1.

Il emboîte ainsi le pas à ses coéquipiers Kerroum (JS Kabylie), Baghdaoui (CS Constantine), Yasser Belaribi et Bencheikh (WA Tlemcen), Mohamed Belaribi (O.

Médéa), Berramla, Mohamedi et Farhi (WA Mostaganem). Pour rappel, l’entraîneur Salem Laoufi était le premier à partir en rejoignant le nouveau promu en Division nationale amateur, le WA Mostaganem.

Le technicien oranais a fini par "craquer" après avoir dirigé la barre technique de l’ASMO pendant une saison et demie. u cours de toute cette période, il n’a eu droit qu’à "quelques" salaires, a-t-il indiqué à l’APS, ce qui l’a obligé à déposer plainte, il y a quelques semaines, auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour qu’il soit rétabli dans ses droits.

La même attitude a été prônée par 12 joueurs de l’équipe seniors qui ont, à leur tour, sollicité la CNRL pour récupérer et leur argent et leurs lettres de libération.

Du coup, la direction du club, qui fait face depuis plusieurs saisons à une crise financière aiguë, se retrouve dans l’embarras.

En effet, les dirigeants oranais sont dans l’obligation de payer leurs anciennes dettes pour bénéficier de la levée d’interdiction de recrutement dont fait l’objet leur club, et aussi essayer de convaincre les joueurs qui viennent de saisir la CNLR de retirer leurs plaintes.

Pour y parvenir, la direction asémite attend avec impatience le déblocage par la Fédération algérienne de football (FAF) de la prime de la coupe d’Algérie qu’elle a promis de répartir sur les huit clubs qualifiés en quarts de finale, dont l’ASMO, après l’arrêt définitif de la compétition en raison du coronavirus.

Laquelle prime devrait être utilisée pour régler un tant soit peu les problèmes financiers du club et lancer par là même les préparatifs de la nouvelle saison.