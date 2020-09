La préparation des sélections algériennes U17 et U20 aux tournois de l'UNAF, qualificatifs à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de leurs catégories respectives, sera à l'ordre du jour d'une réunion prévue jeudi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette réunion regroupera les membres des staffs des deux sélections, le Directeur technique national (DTN) Ameur Chafik, le président de la Commission médicale fédérale, le Dr Damerdji Djamel-eddine, et le Directeur de l’administration générale (DAG), Nekkache Abdelghani.

Il sera question notamment de l'examen des lieux de stages des sélections, la logistique et les moyens à préparer pour le bon déroulement de ces stages et surtout le protocole sanitaire que devront appliquer les différents staffs techniques et administratifs, précise le site de la FAF.

La phase finale de la CAN des moins de 17 ans se déroulera au Maroc et celle des U20 aura lieu en Mauritanie.