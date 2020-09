La direction du CS Constantine a procédé à la résiliation à l'amiable des contrats du milieu offensif Abou Sofiane Balegh, de l'attaquant Youcef Chibane et du défenseur Islam Herida, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football lundi soir sur sa page officielle Facebook.

Par ailleurs, le club de l'Est a assuré la signature du défenseur du NC Magra Chamseddine Derradji qui devient ainsi la sixième recrue estivale du club.

Derradji (28 ans) rejoint les deux défenseurs Idir Mokeddem (26 ans) et Ahmed Maâmeri (WA Boufarik), les attaquants Fayek Amrane (CA Batna) et Aymen Issad Lakdja (NC Magra), ainsi que le milieu de terrain Mohamed Amine Baghdaoui (ASM Oran).

Le club n'a pas réussi à retenir le défenseur Hocine Benayada, qui s'est engagé pour trois saisons avec le Club Africain (Ligue 1/Tunisie), alors que le buteur de l'équipe, Ismaïl Belkacemi, en fin de contrat, est en passe de rejoindre l'USM Alger.

Le CSC a opté pour la stabilité en préservant l'ossature de l'équipe, prolongeant notamment les contrats du défenseur Nacereddine Zaâlani et du milieu de terrain Fouad Haddad. Pour rappel, les "Clubistes" ont enregistré le retour de l'entraîneur Abdelkader Amrani qui s'est engagé pour un contrat de deux ans.

Amrani (64 ans) revient ainsi sur le banc du CSC, deux ans après l'avoir mené au titre de champion au terme de la saison 2017-2018. Le CSC a bouclé la saison 2019-2020, arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, à la 5e place au classement avec 34 points, à six longueurs du champion CR Belouizdad.