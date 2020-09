Six conventions ont été signées mardi à Mostaganem entre Algérie Poste et des opérateurs économiques activant dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et des voyages pour l’activation des outils de paiement électronique.

Le directeur de l’unité de wilaya d'Algérie Poste, Osmane Bendahbia, a indiqué, en marge d’une journée d’information sur "la généralisation des outils de paiement électronique", que 51 opérateurs économiques publics et privés activant dans la wilaya de Mostaganem dans les domaines du commerce, du tourisme et des services (pharmacie) se sont dotés de terminaux d’appareils de paiement électronique. Des conventions ont été signées, selon le même responsable, entre Algérie Poste et le secteur du commerce, du tourisme et de l’artisanat, pour généraliser ces nouveaux moyens de paiement avant la fin de l’année en cours, surtout que les opérations de paiement électronique se sont multipliés de 200 opérations en 2019 à plus de 3.000 opérations cette année. Par ces conventions, les opérateurs économiques seront dotés de terminaux pour les appareils de paiement et bénéficiero nt gratuitement des services de mise en marche, de communication, d’entretien et de formation, a ajouté M. Osmane. De son côté, la directrice de wilaya du tourisme et de l’artisanat et du travail familial, Hayet Mammeri, a souligné, dans une déclaration à l’APS, que "tous les opérateurs économiques activant dans le secteur, que se soit les hôtels, les résidences touristiques ou les agences de voyages et de tourisme, concluront des conventions similaires afin de bénéficier des avantages offerts par le paiement électronique et mettre ce nouveau moyen, facile et rapide, à la disposition des touristes et des clients." Deux communications sur le paiement électronique et les mécanismes des opérations commerciales ont été présentées, abordant notamment le terminal de paiement électronique et du code de réponse rapide de la carte "Eddahabia" de Algérie Poste, les cartes bancaires et les applications électroniques, comme "poste mob", "poste buy", ainsi que les avantages offerts par ces nouvelles techniques et les manières d’en bénéficier, a-t-on indiqué de même source. *