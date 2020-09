Les services de l’Office national de l’assainissement (ONA) de la wilaya de Jijel a élaboré un programme d'intervention spécial relatif à la désobstruction des avaloirs et le nettoiement des cours d'eau pour éviter d'éventuelles inondations ultérieurement, a-t-on appris mardi auprès de cet organisme.

Selon la même source, un plan de travail a été mis en place, dans ce contexte, comprenant plusieurs interventions des agents de l’ONA au niveau de certains "points noirs" recensés dans le centre-ville de Jijel, pour désencombrer les canalisations et nettoyer les avaloirs en prévision des intempéries.

A cet effet, un certain nombre d'axes inondables par temps de pluies et considérés comme étant des "points noirs" ont été traités, à l’instar de la cité de la Plage, le boulevard Rouibah Hocine ainsi que le Village Moussa et la cité Soummam, a-t-on indiqué. Pour rappel, les pluies enregistrées dans la wilaya de Jijel au cours de la semaine précédente, estimées à plus de 50 mm en 24 heures, ont paralysé le trafic sur de nombreux axes routiers en raison de l’obstruction des avaloirs et l'incapacité des cours d'eau, des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales à absorber les torrents de pluie tombés en quelques heures.

Ces fortes pluies ont entraîné également des infiltrations d’eau dans plusieurs habitations ainsi qu’une paralysie du marché quotidien de légumes et de fruits dans le Village Moussa, au centre-ville de Jijel, après avoir été inondé par les eaux pluviales.