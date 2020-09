La Cour d'Alger a reporté mercredi le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout au 30 septembre prochain. Le procès est reporté du fait de l'absence de certaines personnes interpellées, sachant que l'audience se déroule à distance, certains accusés se trouvant dans des établissements pénitentiaires en dehors de la capitale.

A rappeler que la défense de l'accusé avait revendiqué le report du procès jusqu'à "réunion des conditions appropriées à l’audience", une demande déboutée par le président de l'audience. L’homme d’affaires Mahieddine Tahkout a été condamné en première instance, à une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8.000.000 Da, pour plusieurs chefs d'inculpation liées à la corruption, au blanchiment d'argent et à l’obtention d'indus privilèges. Sont poursuivis dans la même affaire des cadres et anciens ministres, à leur tête les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.