Yoshihide Suga, 71 ans, a été élu mercredi nouveau Premier ministre du Japon par le Parlement, en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé.

La composition de son gouvernement devrait être annoncée plus tard dans la journée. M. Suga, qui avait déjà triomphalement remporté lundi l'élection interne du Parti libéral-démocrate (PLD) pour devenir son nouveau chef, a promis de poursuivre la politique de son prédécesseur qui était au pouvoir depuis fin 2012. M. Suga a obtenu mercredi 314 votes sur 462 suffrages déclarés valides à la chambre basse du Parlement, où le PLD dispose d'une confortable majorité avec son allié de coalition, le parti Komeito. Une majorité simple était requise. Les résultats du vote de la chambre haute du Parlement n'étaient pas encore connus quand ceux de la chambre basse ont été annoncés, peu avant 14H00 heure locale (05H00 GMT). Mais le PLD et le Komeito sont aussi majoritaires à la chambre haute, et en cas de vote contraire entre les deux chambres, le vote de la chambre basse emporte la décision.