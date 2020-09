Le monde entier et les Palestiniens en particulier vont commémorer, mercredi, les 38 ans du massacre de Sabra et Chatila qui a eu lieu le 16 septembre 1982 dans les camps de réfugiés au Liban.

Le massacre de Sabra et Chatila, a duré 43 heures, du 16 au 18 septembre 1982, perpétré par Israël et des miliciens à sa solde. Environ 3500 Palestiniens qui y vivaient ont été tués.

L’armée israélienne et des miliciens ont encerclé les camps de Sabra et Chatila, sous prétexte de rechercher des résistants palestiniens, mais, seuls des enfants, des femmes et des hommes âgés se trouvaient dans les camps. Mais leur vulnérabilité n'a pas été épargnée.

Pour certains, le massacre avait pour but de terroriser les Palestiniens afin de les pousser à émigrer hors du Liban et d’attiser les tensions internes au Liban.

En réaction, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 521, condamnant le massacre. Le 16 décembre 1982, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le massacre était un "acte de génocide".

Pour les Palestiniens, la tragédie de Sabra et de Chatila reste un terrible rappel de leur déplacement forcé. C’était une autre conséquence du nettoyage ethnique de la Palestine lors de la Nakba de 1948, puis de nouveau en 1967. Environ un demi-million de réfugiés palestiniens vivent au Liban. Ils font partie des 5,4 millions de personnes dispersées dans la région dans des camps sordides de réfugiés qui ont aujourd’hui l’allure inquiétante de résidence définitive. Le massacre de Sabra et Chatila n’était pas le premier massacre sioniste commis contre le peuple palestinien. Il a été précédé par d'autres, celui de Qibya et de Deir Yassin et Tantura, suivi du massacre dans le camp de réfugiés de Jénine, les massacres de Ghaza. La bande de Ghaza a été la cible d'une série d'agressions militaires israéliennes en (2008, 2012, 2014).