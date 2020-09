La Résolution 2542 a obtenu le soutien de 13 des 15 membres du Conseil de sécurité. La Chine et la Russie se sont abstenues. La MANUL est entre autres chargée de promouvoir un processus politique inclusif et un dialogue sécuritaire et économique en Libye, de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord politique libyen, d'aider le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale à consolider la gouvernance, la sécurité et les mesures économiques dans le pays, de contribuer à parvenir à un cessez-le-feu accepté par toutes les parties libyennes et d'apporter un soutien approprié à sa mise en œuvre, et de soutenir toutes les phases ultérieures du processus de transition politique, dont la mise en place d'un processus constitutionnel et l'organisation d'élections.

La résolution du Conseil stipule par ailleurs que la MANUL devra être dir igée par un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, tandis qu'un coordonnateur spécial sera chargé des opérations et de la gestion quotidiennes de la MANUL. La résolution demande également au secrétaire général de l'ONU de nommer sans tarder un envoyé spécial, l'ancien envoyé spécial Ghassan Salamé ayant démissionné début mars. Elle appelle le secrétaire général à présenter au Conseil de sécurité un bilan stratégique indépendant des activités de la MANUL avant le 31 juillet 2021. La MANUL a été créée pour la première fois en septembre 2011 pour assister les autorités de transition de Libye dans leurs efforts post-conflit.