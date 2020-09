La ministre de l’environnement, Nassima Harrat, a souligné, mardi à Alger la nécessité d'analyser les risques d'impact écologique dans chaque site comportant des activités pétrolières et gazière vulnérables.

"Nous devons procéder à l'analyse des risques environnementaux mais aussi économiques et ceux relatifs à la santé des riverains au niveau de tous les sites comportant des installations pétrolières et gazières", a recommandé Mme Harrat, lors d'une réunion avec le ministre de l'Energie sur les fuites de pétrole survenues récemment à El Oued (Sud-est du pays), suite à la rupture d'un Oléoduc en raison d'une simple crue d'un oued.

La ministre a relevé le fait que les activités pétrolières et gazière comportent des risques environnementaux spécifiques qui ont souvent un impact fort et durable tant sur l'environnement que sur la santé publique.

Elle a également souligné le fait qu'aucun pays n'est à l'abri d'accidents de pollution qu'ils soient d'origine humaine ou climatique, en considérant que la prévention contre ces imprévus passe par l'évaluation détaillée des risq ues de pollution accidentelle propres à chacun des sites cartographié.

Mme Harrat a assuré que son département, qui est directement concerné par la préservation de l'environnement, accompagne ces opérations pour détecter d'éventuels dysfonctionnements afin de mettre en place des plans de sécurité et de remédiation en termes de biodiversité et de préservation de la santé des citoyens.

Elle affirme dans ce sens que son département s'active à mobiliser le secteur industriel et les opérateurs sur ces risques afin de renforcer la mobilisation des techniques de lutte contre les catastrophes écologiques provoquées par les activités industrielles.

"L'accident d'El Oued nous interpelle pour coordonner nos actions et évier que ce genre de catastrophes ne se reproduise", a-t-elle souligné, en mettant en avant la mobilisation immédiate de Sonatrach avec les secteurs concernés qui a permis d'analyser les causes de l'accident et d'en minimiser l'impact sur les populations d'El Oued et les terres agricoles limitrophes. Elle a enfin assuré que son ministère s'engage avec le ministre de l'énergie dans une démarche de prévention fondée sur l'analyse des accidents antérieurs et de partage expériences.