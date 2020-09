Plus de 29.633.590 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie et au moins 19.787.400 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction de celui réel des contaminations.

Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et beaucoup de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de mardi, 6.257 morts supplémentaires et 296.401 cas de plus ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde (1.290), les Etats-Unis (1.250) et le Brésil (1.113).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 195.961 décès pour 6.606.674 cas recensés, selon le comptage de l'unive rsité Johns Hopkins.

Au moins 2.495.127 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 133.119 morts pour 4.382.263 cas, l'Inde avec 82.066 morts (5.020.359 cas), le Mexique avec 71.678 morts (676.487 cas) et le Royaume-Uni avec 41.664 morts (374.228 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, 94 pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), l'Espagne (64), la Bolivie (64) et le Chili (63).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et de Macao) a officiellement dénombré un total de 85.214 cas (12 nouveaux entre mardi et mercredi) : 4.634 ont été mortels et 80.437 personnes ont été guéries.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mercredi à 11h00 GMT 314.495 décès pour 8.403.067 cas, l'Europe 222.734 (4.614.184 cas), les Etats-Unis et le Canada 205.187 (6.745.229 cas), l'Asie 118.964 (6.749.832 cas), le Moyen-Orient 40.771 (1.722.231 cas), l'Afrique 33.066 (1.368.342 cas) et l'Océanie 878 (30.713 cas).