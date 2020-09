Le méningiome est le type le plus courant de tumeur primitive au cerveau : il représente environ 30 % de toutes les tumeurs cérébrales. C'est une tumeur qui provient des méninges (les couches externes de tissu qui recouvrent et protègent le cerveau juste sous le crâne) mais qui est le plus souvent bénigne. Les méningiomes malins (les plus agressifs) ne représentent que 1 % des méningiomes.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

La plupart des méningiomes se développent très lentement, souvent pendant de nombreuses années, sans causer de symptômes. Mais lorsque la tumeur se développe, elle peut exercer une pression sur le cerveau ou comprimer certains nerfs ou vaisseaux cérébraux et engendrer des symptômes qui doivent alerter : Maux de tête (qui s'aggravent avec le temps) Vision altérée. Problèmes d'audition ou acouphènes Perte de l'odorat (lorsque la tumeur se développe entre le cerveau et le nez) Faiblesse dans les bras ou les jambes (c'est l'un des symptômes les plus évidents). Problèmes d'équilibre ou de mémoire. Un scanner (TDM) ou une IRM cérébrale (imagerie par résonance magnétique) permettent de faire le diagnostic.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

Pour l'instant, les médecins ne peuvent explique ce qui pousse certaines cellules des méninges à se multiplier de manière incontrôlable. Mais certains facteurs de risque ont été identifiés : Un traitement par radiothérapie à la tête. Une prédisposition génétique Certains traitements hormonaux. C'est le cas, par exemple, du traitement au long cours par Androcur, un médicament dérivé de la progestérone. Les femmes ayant pris ce mé- dicament pendant plus de 6 mois ont un risque de méningiome multiplié par 7. Comme les méningiomes évoluent lente- ment, une surveillance par IRM suffit parfois. Mais lorsque les symptômes sont gênants, on procède à une ablation chirurgicale. Si la tu- meur est localisée dans des zones plus pro- fondes comme la base du crâne, la radiothérapie est indiquée. Ses effets ne se- ront pas immédiats mais peu à peu la tumeur cessera de grossir et diminuera parfois de taille.