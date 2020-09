Le sélectionneur français des "Verts", Alain Portes, a fait appel à 19 joueurs dont sept représentants du GS Pétrolier pour ce stage qui marque le début de la préparation des handballeurs algériens après plusieurs mois d'inactivité en raison de la pandémie de coronavirus.

Tous les joueurs convoqués ont été soumis la semaine dernière à des tests de dépistage au Centre national de médecine du Sport (CNMS), à l'exception du gardien Achraf Hamzaoui (CR Bordj Bou Arréridj) et Zakaria Belmessaoud (CRB Baraki) qui pourront intégrer le groupe après avoir passé leur test PCR, souligne la même source.

La sélection algérienne qui a hérité du groupe F, entamera le Mondial 2021 face à son homologue marocaine, le 14 janvier, puis son homologue islandaise lors de la deuxième journée, le 16 janvier, avant de conclure le tour préliminaire face au Portugal, le 18 janvier.

A l'occasion de cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre groupes de six équipes.

Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

Dès le tour principal, les deux équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale à partir du 27 janvier. Les équipes qui n'atteindront pas le tour principal disputeront la Coupe du Président qui débutera le 20 janvier. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or se joueront le 31 janvier au Cairo Stadium Sports Hall.