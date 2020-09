Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé mardi la Turquie et la Grèce à renoncer à toute escalade militaire et à se concentrer sur la recherche d'une solution diplomatique dans le conflit gazier qui les oppose en Méditerranée orientale. "Il faut résoudre ce problème sans utiliser de puissance militaire mais par les mécanismes normaux, par les résolutions internationales, particulièrement sur les droits (énergétiques, ndlr) associés à cette région", a-t-il dit sur la radio française France Inter.

"Il faut réduire l'empreinte militaire partout et recourir à des moyens diplomatiques, non militaires", a insisté le chef de la diplomatie américaine.

Les deux pays se disputent des zones en Méditerranée orientale potentiellement riches en gaz naturel. La tension s'est aggravée fin août, lorsqu'ils ont effectué des manoeuvres militaires rivales. La France a clairement affiché son soutien à la Grèce en déployant des navires de guerre et des avions de combat dans la région, une initiative vivement dénoncée par Ankara. Le navire d'exploration turc au centre des tensions a finalement regagn é la côte turque dimanche, ouvrant peut-être la voie à un apaisement entre les deux pays.

La crise en Méditerranée orientale est au programme d'un sommet européen les 24 et 25 septembre à Bruxelles avec, à la clé, la menace de sanctions contre la Turquie.