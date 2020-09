Selon l'agence de presse syrienne (SANA), les deux responsables (Egyptien/Russe), ont discuté à travers un appel téléphonique de la situation au Moyen-Orient, surtout en Syrie et en Libye. Dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, repris par l'agence, Lavrov et Choukri ont réaffirmé "la nécessité de soutenir le volet politique pour le règlement de la crise en Syrie, de façon à garantir fermement son intégrité territoriale et le respect de sa souveraineté". Le conflit en Syrie qui a débuté en 2011, a fait pas moins de 384.000 morts dont 116.000 civils, selon les derniers chiffres de l'observatoire syrien des droits de l'homme.