Soixante rebelles ont été désarmés et démobilisés jusqu'à dimanche dernier à Kaga-Bandoro dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de paix dans cette ville du nord du pays, a indiqué Abdoulaye Mahamat, préfet de la Nana-Grébizi dont Kaga-Bandoro est le chef-lieu. "Il s'agit de 53 ex-combattants du Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC), et sept autres de la Séléka rénovée.

Ils ont choisi la paix après avoir obtenu un préalable de la part d'une mission officielle chargée du désarmement. Celui-ci concerne notamment le cantonnement immédiat et la prise en charge des ex-rebelles par le gouvernement", a précisé le préfet. Une fois désarmés, les ex-rebelles ont le choix entre deux propositions: rejoindre les rangs des forces de défense et de sécurité s'ils en ont l'aptitude, ou bien suivre un programme de réintégration socioprofessionnelle, a ajouté la même source. Pour la seconde catégorie, ils seront dotés, à la fin d'une formation, de kits d'installation en fonction du métier qu'ils auront librement choisi, d'après le préfet. Le désarmement à Kaga-Bandoro, qui se poursuit en core, intervient après celui de la ville centrafricaine de Ndélé (nord), organisé entre juin et juillet dernier, où ont été désarmés les rebelles du Front patriotique pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC).