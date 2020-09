L'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) ont entamé lundi à Luanda une réunion de trois jours consacrée aux questions de sécurité à leurs frontières, ont rapporté mardi des médias. Le commissaire général Paulo de Almeida, chef de la Police nationale angolaise, a souligné à l'ouverture de cette rencontre que "les crimes et les incidents survenant dans les zones frontalières étaient une source de préoccupation".

Il a notamment cité "l'immigration clandestine, la contrebande de carburant, de diamants, de drogues et de médicaments ou encore le braconnage". Pour lui, "Luanda et Kinshasa devraient tout faire pour réprimer cette criminalité car celle-ci affecte la stabilité politique, économique et sociale des deux pays voisins".

Le porte-parole de la délégation congolaise, Louis d'Or Ngalamulume, saluant les relations congolo-angolaises de longue date, a assuré que "les deux pays s'efforçaient chacun de maintenir la sécurité à leurs frontières". " Des documents juridiques" liés à la sécurité et à la coopération devraient être signés à l'occasion de cette réunion, selon l'agence Chine n ouvelle.