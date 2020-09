Les candidats à l'examen du Bac (session septembre 2020), répartis sur les centres de déroulement à Alger Est, ont émis des avis mitigés quant à la complexité de la composition des mathématiques, que certains élèves, notamment ceux inscrits en Maths ou en Gestion ont qualifié d'assez difficile voire imprévue, a-t-on constaté. Rencontrés par l'APS à l'issue de l'épreuve programmée dans la matinée de la deuxième journée de l'examen du Bac, les candidats dans les filières de Gestion économie et Sciences naturelles ont jugé les deux sujets au choix proposés cette année complexes, contrairement aux épreuves de la première journée.

Estimant que le premier sujet était plus abordable que le second, certains candidats au centre de déroulement Mohamed Bedjaoui 1 à Bab Ezzouar, se sont dit insatisfaits de leurs réponses, alors que d'autres ont dû quitter tôt les salles d'examen, aux environs de 10h30, car surpris de la méthode de travail exigée dans le deuxième sujet, ce qui explique leur choix du premier sujet sans hésitation aucune. Autant stressés que leurs enfants, certains parents ont, eux aussi, affich é leur crainte des résultats de cette discipline, essentielle pour ces deux filières (coefficient 5), a-t-on noté sur les lieux. En revanche, les candidats inscrits en Lettres et philosophie ou en Langues étrangères, venus passer l'épreuve des maths au lycée Rabah Bitat à El Mohammadia, se sont dit satisfaits notamment du premier sujet proposé, car il reprenait les leçons dispensées voire même révisées lors des deux premiers trimestres. Approché par l'APS, Oussama un candidat inscrit en Lettres et philosophie a indiqué avoir choisi le premier sujet qui était abordable, ajoutant que cette matière va l'aider à gonfler sa moyenne générale. Pour sa part, le directeur de l'Education d'Alger est, Habib Abidat a fat savoir que ses services n'ont soulevé aucune remarque exceptionnelle lors des deux premiers jours du BAC au niveau des 65 centres d'examen ayant accueilli 20.000 candidats et 6591 encadreurs. La même direction n'a pas relevé de dépassements concernant le protocole sanitaire relatif à la lutte contre la Covid-19 ou le pointage des encadreurs. Pour ce qui est de cas de triche, le responsable a affirmé qu'aucun cas n'a été enregistré. A rappeler que le nombre da candidats au Bac à Alger a atteint cette année 57.213 personnes, dont 37.245 scolarisés dans le public, 2070 dans le privé, 17 .898 candidats libres, dont 69 détenus, 41 candidats aux besoins spécifiques. En terme de genre, ils sont 32.905 garçons et 24.308 filles.