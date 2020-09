La direction de l’éducation de la wilaya d’Oran a enregistré durant le premier jour de l’examen du baccalauréat l’absence de 1.698 candidats, soit un taux de 8,11 % du nombre global des candidats, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de la communication de cette structure.

Le nombre d’absents pour les deux régimes est estimé à 172 candidats scolarisés, soit un taux de 1,15 % des postulants au Baccalauréat, tandis que celui des absents parmi les candidats libres est de 1.526, soit un taux de 25,78 % des postulants. Selon la même source, aucun cas de Covid-19 n’a été signalé.

La wilaya d’Oran compte 20.939 candidats pour cet examen dont 5.923 candidats libres. Cet effectif est réparti à travers 68 centres d’examen englobant 1.141 salles. 27.601 agents ont été chargés de la surveillance des candidats et de la bonne gestion de l’examen.

Un protocole de protection contre le Coronavirus a été mis en place au niveau de tous les centres d’examen et englobe des opérations de désinfection de l’ensemble des structures de ces centres, la disponibilité des masques de protection, la mise à la d isposition des candidats du gel hydro-alcoolique, l’agencement des tables et chaises pour respecter la distanciation physique entre candidats.

Des affiches ont été apposées à l’entrée de tous les centres d’examen pour rappeler aux candidats les gestes barrières pour se protéger contre le virus.