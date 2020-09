Une enveloppe de plus d'un (1) milliard de DA est dégagée par l'Etat comme aides financières pour la réalisation de 117 unités du programme d'habitat rural au profit des zones d'ombre situées dans la daira de Bechar, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

L'opération vise essentiellement l'amélioration des conditions de vie des citoyens des zones rurales et éparses situées au nord de la daira de Bechar, à savoir Oued Lakhdar qui a bénéficié de 24 unités, Boussir (32), Guetrani (36), Rosf Ettayba (25), a-t-on précisé. ''En plus de cette opération, d'autres projets similaire sont également lancés au profit des zones rurales et éparses de Hassi El-Mir, et Ben-Zireg, qui ont bénéficié respectivement de 70 unités avec une aide globale de 70 millions de DA et de 50 unités avec une aide financière aux bénéficiaires de l'ordre de 50 millions DA", a-t-on fait savoir. La nouvelle offre en logements ruraux au profit des citoyens de ces zones d'ombre s'inscrit dans le cadre de la politique de développement rural, avec pour but la promotion des espaces ru raux et la fixation des populations locales, a-t-on signalé. Elle consiste aussi à encourager les ménages à réaliser, en auto-construction et avec l'apport financier de l'Etat, un logement décent dans leur propre environnement rural. La localité agricole de Ben-Zireg, distante d'une cinquantaine de kilomètres au nord de la commune de Bechar et dans l'objectif de renforcer son développement socio-économique, a bénéficié aussi de la réalisation d'une route sur 7 km, d'un cout de 70 millions DA, en plus de la réalisation et l'équipement d'une salle de soins pour la modernisation des prestations médicales de base avec un cout de huit (8) millions DA et d'une école primaire de 6 classes pour 20 millions DA, selon la même source. La localité de Nif R'ha, située à une trentaine de kilomètres au nord du chef lieu de wilaya, dont les habitants s'adonnent à la mise en valeur des terres sahariennes -- inscrite dans le programme de prise en charge des zones d'ombre dans la wilaya de Bechar -- a bénéficié de plusieurs projets et opérations de développement socioéconomique. Ces projets et opérations, d'un coût global de plus de 111 millions DA, et qui vient mettre un terme au déficit en matière d'infrastructures dans cette zone, concernent la réalisation et l'équipement d'une salle de soins médicaux, d'u n groupe scolaire de 6 classes, de 50 unités de logements ruraux, la réalisation d'un réseau d'éclairage public et d'un terrain de jeux de proximité, en plus de l'extension du réseau électrique au profit de ses habitants, ont fait savoir les services de la wilaya.