En matière d'extension de l'offre scolaire dans la wilaya, un lycée de 800 places à Berriane, neuf groupes scolaires à Oued-Nechou, Ghardaia, Daya Ben Dahoua, Zelfana, El-Atteuf, Guerrara et Bounoura et 79 classes d'extension dans différentes localités de la wilaya d'une capacité globale de plus de 1.500 places, ouvriront leurs portes pour la nouvelle rentrée scolaire, a précisé le DEP à l'APS.

Les nouvelles structures, auxquelles s'ajoutent trois nouvelles cantines scolaires, permettront de répondre à la demande croissante sur ce segment de l'enseignement, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et d'éliminer le sureffectif dans le secteur, a-t-il ajouté. Soixante-neuf (69) bus de transport scolaire seront également mobilisés dans les différentes localités de la wilaya pour le ramassage scolaire. E t, les élèves issus de familles défavorisées bénéficient d'allocations scolaires. 110.980 élèves, inscrits dans les différents établissements scolaires publics, devront reprendre le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2020/2021 à travers la wilaya de Ghardaïa, ventilés entre le cycle primaire (56.981), le moyen (37.093) et le secondaire (16.906), encadrés par 5.553 enseignants. Le secteur de l'Education compte actuellement dans la wilaya 32 lycées avec 25 demi-pensions, 66 CEM avec 11 demi-pensions et 191 écoles primaires dotées de cantines scolaires.