Les deux grandes villes françaises de Bordeaux et de Marseille ont annoncé lundi de nouvelles mesures restrictives face à une forte flambée du nombre des cas de Covid-19, dont l'interdiction des fêtes d'étudiants et l'annulation des Journées du patrimoine.

Sont également prohibés les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs ou sur les quais de la Garonne à Bordeaux (sud-ouest) et sur les plages à Marseille (sud-est) tandis que la jauge est abaissée à 1.000 personnes pour les spectacles et les compétitions sportives.

"Le taux d'incidence de la maladie dans certaines parties du département dépasse 300 pour 100.000", a déclaré le préfet pour la région Sud, Christophe Mirmand, évoquant une situation "très préoccupante". Le port du masque obligatoire à Marseille sera par conséquent étendu à 27 communes de la région. Le préfet a aussi annoncé une limitation des visites dans les maisons de retraite à deux personnes par jour.

En Gironde, le département dont Bordeaux est la capitale, le taux d'incidence de la maladie est de plus de 158 cas pour 100.000 habitants, avec un pic de 29 8 cas pour 100.000 dans la tranche d'âge des 15-44 ans, selon Hélène Junqua, une responsable de l'Agence de santé régionale.

Il y a dans le département 57 foyers de contamination, dont 15 dans des maisons de retraite, où les visites seront limitées à deux par semaine et par résident. Pour éviter des mouvements de foule, Bordeaux (plus de 800.000 habitants pour la métropole) comme Marseille (plus d'un million et demi) ont décidé d'annuler les Journées du patrimoine, prévues pour les 19 et 20 septembre. La Foire de Marseille et la Fête des voisins ont aussi été annulées dans cette cité portuaire, tandis que Bordeaux a interdit fêtes foraines et brocantes.

Soirées d'étudiants et sorties scolaires sont proscrites dans les deux métropoles.

Les autorités de ces villes ont aussi fait des recommandations concernant les réunions privées. La préfète de Gironde Fabienne Buccio a demandé aux habitants de "limiter les rassemblements familiaux et festifs à 10 personnes maximum", évoquant en particulier les mariages et les anniversaires. Situation similaire à Marseille où le préfet a invité à "reporter" les réunions "familiales ou amicales" de plus de 10 personnes.

Sur l'ensemble du territoire français, 6.158 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les données publiées lundi par Santé publique France.

C'est moins que ce week-end, quand ce pays avait dénombré plus de 10.000 nouveaux cas samedi et plus de 7.000 dimanche.

Le taux de positivité (proportion du nombre des personnes positives par rapport au nombre total des personnes testées) recule légèrement, à 5,3%, et 34 personnes sont mortes à l'hôpital en 24 heures, a précisé l'agence sanitaire gouvernementale.

Depuis le début de l'épidémie en France il y a six mois, 30.950 personnes sont mortes du Covid-19.