Deux ateliers de couture ont été remis par l’entreprise Algérie-Télécoms à la Chambre de l’industrie et de l’artisanat d’Illizi, en vertu d’une convention entre les deux secteurs dans le cadre de la prévention du Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la Chambre précitée.

L’opération vise à soutenir les artisans dans leur contribution aux efforts de prévention de la pandémie du coronavirus, à travers la confection de bavettes et autres équipements de protection, a souligné le directeur de la Chambre, Hamadi Almine.

Les deux ateliers, installés à Illizi et Djanet et composés de divers machines et autres équipements modernes de couture, vont permettre aux artisans d’améliorer leurs conditions de travail, et de renforcer le rythme de confection de ces équipements de protection, a-t-il ajouté.

La Chambre de l’industrie et de l’artisanat d’Illizi a contribué, depuis l’apparition de la pandémie, à la confection par ses artisans de plus de 25.000 bavettes, en appui aux efforts de solidarité visant la prévention de la propagation du Covid-19, a-t-on fait savoir.