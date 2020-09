Pas moins de 747 familles ont été prises en charge dans la wilaya de Batna par l’équipe de spécialistes bénévoles de suivi à domicile des malades atteints de Covid-19 et de leurs proches, installée le 9 août dernier, a indiqué lundi la responsable de cette initiative et spécialiste en maladies infectieuses, Pr. Nora Righi.

"Cette équipe de bénévoles cible les familles dont un ou plusieurs membres sont contaminés par le coronavirus en les prenant en charge à domicile sur les plans médical, psychologique et social, en procédant à leur accompagnement par des spécialistes tout en les sensibilisant à l’importance de la mise en quarantaine et la distanciation sociale pour éviter la transmission du virus", a précisé à l’APS la même spécialiste.

L'initiative, qui a reçu un large soutien de la part des autorités locales, en mobilisant notamment des ambulances, des médecins et des psychologues a touché plus de 2900 personnes au cours de cette même période, avec une moyenne de 4 personnes par famille, a précisé la même source.

Selon Pr. Righi "l’accompagnement des patients atteints ainsi qu e leurs familles a permis de briser dans une certaine mesure la chaîne de transmission de l’épidémie et d’éviter la transmission du virus à une population estimée entre 5 800 et 14 000 personnes", considérant en outre qu' "un (1) patient peut contaminer entre 2 à 5 personnes".

Et d’ajouter : "Sur le terrain, nous avons constaté environ deux semaines après le début de l'opération, une diminution significative du nombre de contaminations et d'hospitalisations, avec une baisse du pourcentage des cas positifs diagnostiqués localement par le biais du PCR, passant de l’ordre de 15% au début de la pandémie à environ 5,5% actuellement", soutenant qu’il est possible de "réduire ce pourcentage si les citoyens se conforment davantage aux mesures de prévention".

Pr. Righi a fait savoir en ce sens que cette équipe, dont le noyau s’est constitué à l'hôpital public hospitalier de Batna (l’ancien sanatorium) couvrant 5 daïras dont celle de Batna, a suivi initialement entre 70 et 90 familles par jour en leur prodiguant les soins nécessaires tout en se focalisant sur la sensibilisation des proches des malades pour limiter l’apparition de nouveaux clusters et réduire la transmission du virus.

Composée de 39 médecins spécialistes, des psychologues et des travailleurs affiliés à plusieurs secteurs, tels que l’act ion sociale, la jeunesse et les sports, les deux établissements de santé de proximité de Batna et El Madher ainsi que l'hôpital psychiatrique d'El Madher, l’équipe a été renforcée par des médecins et paramédicaux bénévoles de la daïra de Seggana et relevant du nouvel hôpital de Ain Touta, lesquels ont bénéficié d’une formation, en attendant l’engagement d'autres volontaires, a détaillé la même source.

Par ailleurs, en dépit des résultats positifs enregistrés par l’équipe de bénévoles de suivi à domicile des malades de la Covid-19 et leurs proches, avec la collaboration des associations caritatives "Kafil El Yatim" et "El Jil Essaâd", ses membres ont été parfois confrontés "au refus de certains malades dont le nombre reste toutefois minime".

Néanmoins, Pr. Righi a loué l’efficience de la prise en charge à domicile des malades de la Covid-19, estimant que "cette méthode est bénéfique pour lutter contre la propagation du virus mais aussi pour faire face à des maladies émergentes à l’avenir".

Pour rappel, cette initiative visait préalablement à atténuer la pression sur les établissements de santé et assurer une meilleure prise en charge des malades tout en œuvrant à briser la chaine de transmission du coronavirus à travers la sensibilisation des familles des patients et leur accompagnement, et ce, en plus du suivi des personnes contaminées une fois sorties de l’hôpital.