Cinq cyclones tropicaux sont actifs actuellement dans l'océan Atlantique en pleine saison des ouragans, la deuxième fois seulement de l’histoire qu’un tel phénomène est observé par les météorologues.

La seule autre fois où cinq cyclones tropicaux actifs (ouragan, tempête tropicale et / ou dépression tropicale) se sont produits dans l'Atlantique, remontait à 1971.

Les cinq cyclones sont l'ouragan Paulette, l'ouragan Sally, la tempête tropicale Teddy, la tempête tropicale Vicky et la dépression tropicale René.

L'ouragan Paulette a touché terre tôt lundi matin aux Bermudes.

Des vents forts, des ondes de tempête et de très fortes pluies sont prévues tout au long de l'après-midi. "Les houles produites par Paulette affectent des parties des îles sous le vent, des Grandes Antilles, des Bahamas et des Etats-Unis", indique le National Hurricane Center (NHC), notant que "ces houles pourraient causer des vagues mortelles".

La dépression tropicale René, qui avait été une tempête tropicale le week-end dernier, continuera de s'affaiblir à mesure qu'elle traverse l'océan Atlantique central.

Cette tempête ne devrait pas touc her terre et devrait également se dissiper dans les deux prochains jours.

L'ouragan Sally se dirige actuellement vers le nord-ouest à travers le golfe du Mexique. Des évacuations obligatoires sont déjà en cours pour les zones basses le long de la côte du Golfe. A l'heure actuelle, Sally devrait toucher terre mardi ou mercredi quelque part près de la frontière entre la Louisiane et le Mississippi. Outre les ondes de tempête, des précipitations extrêmes sont également prévues pour certains endroits. On prévoit que les totaux des précipitations répandues le long de la côte du golfe de la Louisiane à la Floride se situeront entre 150 et 250 millimètres, cependant, certaines villes pourraient voir jusqu’à 60 cm de pluies. Cette quantité de pluie entraînera des crues soudaines mettant les vies en danger, y compris des inondations urbaines et fluviales majeures. La tempête tropicale Teddy se trouve actuellement dans le centre de l'Atlantique, à plus de 1.600 km à l'est des Petites Antilles. Teddy devrait se transformer en ouragan de catégorie 3 au cours des prochains jours.

Si cela se produit, Teddy sera le huitième ouragan de la saison des ouragans de l'Atlantique de cette année.

La tempête tropicale Vicky se trouve actuellement sur l'Atlantique Est, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest des îles de Cabo Verde.