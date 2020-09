L’Association internationale du transport aérien (IATA), a exhorté, lundi, le Canada à rouvrir les frontières et envisager des "options sûres" pour la sécurité des Canadiens tout en relançant l’économie dans le contexte de Covid-19. "Il y a des alternatives aux mesures de quarantaine actuelles, qui pourraient à la fois garder les Canadiens en sécurité et raviver l’économie", a indiqué le PDG de l’IATA, Alexandre de Juniac, dans un communiqué.

"L’approche développée par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en est une. Le travail que font Air Canada et WestJet sur les tests ajoute une couche supplémentaire", a-t-il ajouté.

Selon lui, l’exécutif canadien peut soutenir les initiatives de dépistage de la Covid-19 entreprises par les compagnies aériennes Air Canada et WestJet (membres de l’association) "comme moyen de rouvrir de façon sécuritaire le Canada aux voyages internationaux et intérieurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures de quarantaine généralisées".

Air Canada et WestJet ont annoncé des projets pilotes par lesquels ils testent de façon volontaire leurs passagers.

Selon l’IATA, les recettes générées par les compagnies aériennes au moyen des services aériens vers, depuis et à l’intérieur du Canada pourraient chuter de 22,6 milliards dollars, soit (70%) par rapport à 2019.

Près de 410.500 emplois canadiens se trouvent ainsi menacés ainsi que 39 milliards de PIB, en tenant compte des industries indirectes, notamment le tourisme.

Basée à Montréal, l’IATA est un organisme regroupant les principaux transporteurs aériens mondiaux.