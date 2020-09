L'entraîneur français du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football), Franck Dumas, a estimé dimanche que la période de huit (08) semaines accordée pour préparer la saison 2020-2021, était "insuffisante", tout en se montrant inquiet quant à la réaction des joueurs après une longue période d'inactivité.

"En temps normal, nous avons besoin parfois de cinq semaines pour privilégier la qualité, en accordant notamment aux joueurs des jours de repos.

Concernant la situation actuelle avec l'arrêt de la compétition depuis mars dernier, ce sera insuffisant de se préparer en 7 semaines, car la 8e semaine est consacrée à la préparation du premier match.

On ne va pas crier au scandale, mais d'un point de vue physique, moi qui est un ancien joueur, il faudra faire très attention aux joueurs, en programmant des séances un peu dures avec des temps de récupération.", a indiqué le coach du Chabab, dans une déclaration vidéo accordée à la page officielle Facebook du club.

Les joueurs du CRB, sacré champion d'Algérie en titre, ont été soumis dimanche à des tests de dépistage au coronav irus (Covid-19).

Les entraînements des clubs de la Ligue 1 seront autorisés à partir du 20 septembre, alors que la reprise de la compétition est fixée au 20 novembre, selon un communiqué diffusé jeudi dernier par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Nous allons partir à l'hôtel pendant une bonne semaine pour préserver la santé des joueurs avec au programme un travail foncier de reprise. Au fil des semaines, il y aura une progression avec possibilité de travailler sur le terrain. Il faudra faire un état des lieux concernant l'état physique des joueurs mais également leur mental. La dernière étape préparatoire est de retrouver le contact et les duels sur le terrain. Par ailleurs, nous avons engagé un nutritionniste pour éviter aux joueurs de manger n'importe quoi.", a-t-il ajouté. Enfin, concernant le lieu du stage d'intersaison, l'ancien joueur de l'AS Monaco (Ligue 1/ France) n'est pas encore fixé sur cette question.

"Pour le stage d'intersaison à l'étranger, ça dépendra de l'ouverture des frontières, sinon on sera obligé d'effectuer l'intégralité de la préparation en Algérie, ce qui est plus facile à accomplir. Pour le moment, on n'a aucune visibilité".

Le CRB a été désigné "à titre exceptionnel" champion d'Algérie 2019-2020, suite à la décision prise par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne (FAF) de mettre fin à l'exercice, impacté par la pandémie de Covid-19, en approuvant les résultats de la consultation écrite initiée auprès des membres de l'assemblée générale.