L'attaquant de l'ES Sétif, El-Habib Bouguelmouna, a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2022, a appris l'APS dimanche auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Convoité par le MC Alger,

Bouguelmouna a préféré prolonger son aventure avec l'Entente, qu'il avait rejoint en 2018 en provenance de l'USM Bel-Abbès. Le milieu de terrain Amir Karaoui, en fin de contrat, devrait également prolonger son bail. Bouguelmouna (31 ans) rejoint ainsi le gardien de but Sofiane Khedaïria et le défenseur Houari Ferhani, qui ont prolongé leur contrat pour une saison. L'ESS, 3e au terme de la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), n'a enregistré pour le moment aucune nouvelle recrue estivale, privilégiant d'abord la prolongation de ses cadors.

Concernant la barre technique, l'entraîneur tunisien Nabil Kouki n'a pas encore prolongé son contrat pour deux saisons, comme annoncé précédemment par la formation phare des hauts-plateaux. Kouki, qui avait rejoint Sétif au mois d'octobre 2019, en remplaceme nt de Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en championnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au classement.