Le gardien de but de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), Mohamed Lamine Zemmamouche, a prolongé dimanche son contrat pour une année, a appris l`APS auprès de la direction du club algérois.

Le natif de Mila a trouvé un accord pour rester à l'USMA, au terme d'une discussion qu'il a eue avec le directeur sportif du club, Anthar Yahia.

Il s'agit du quatrième joueur de l'USMA à prolonger son contrat durant cette intersaison après l'attaquant Aymen Mahious, le milieu de terrain Hamza Koudri (une saison) et le défenseur Abderrahim Hamra (trois saisons).

Côté recrutement, le club algérois a assuré jusque-là trois nouvelles recrues estivales : les défenseurs latéraux Fateh Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi que l'attaquant franco-algérien Oussama Abdeldjelil.

Par ailleurs, six joueurs espoirs ont été officiellement promus en équipe première. Il s'agit d'Aliane Yacine, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine, Louanchi Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouhab Wassim. Pour rappel, l'USMA a confié les rênes de l'équipe à l'entraineur français François Ciccolini.

Le technicien corse sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a été confié à l'ancien portier international Mohamed Benhamou.