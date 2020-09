Le cycliste danois Mads Pedersen a renoncé à défendre son titre au prochain Mondial (27 septembre) sur le circuit italien d'Imola qu'il juge trop difficile pour lui, a annoncé lundi la fédération danoise. Pedersen, qui participe actuellement le Tour de France, s'était imposé l'an passé à Harrogate, dans le Yorkshire, devant l'Italien Matteo Trentin.

Le Danemark, qui a annoncé lundi sa sélection, a bâti son groupe autour de Jakob Fuglsang (35 ans), vainqueur de Liège-Bastogne-Liège l'an passé et du Tour de Lombardie à la mi-août. "Le parcours est bien adapté aux coureurs qui brillent dans les classiques ardennaises, Jakob Fuglsang est l'un d'entre eux", a commenté le sélectionneur Anders Lund. "Il a utilisé Tirreno-Adriatico pour se préparer et il enchaîne par un stage en altitude. Il a un plan précis et il le suit". Dans le contre-la-montre, le Danemark alignera Kasper Asgreen et le triple champion du monde espoirs de la discipline Mikkel Bjerg.