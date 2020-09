Les coordinateurs de quatre wilayas dans le Sud-ouest et les membres de la délégation de wilaya relevant de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans les wilayas de Bechar, Tindouf, El-Bayadh et Naâma ont été officiellement installés lors d’une cérémonie présidée dimanche par Mohamed Seghir Saâdaoui, membre du bureau national de cette instance.

Au cours de la cérémonie qui s’est déroulée au siège de la délégation de wilaya de Bechar, Mohamed Seghir Saadaoui, a indiqué que "l’ANIE aura pour rôle au cours du prochain référendum sur la révision de la Constitution, prévu le 1er novembre, de garantir dans la transparence la réussite de ce rendez-vous électoral, aussi bien au niveau central que local, à ce à travers les coordinations de wilaya."

"L’ANIE à travers ses délégations de wilaya est là pour la protection du choix et de la souveraineté populaire dans le respect des lois de la République", a-t-il souligné.

"Notre devoir est de contribuer à la protection du choix du peuple, lors du prochain référendum sur la révision de la Constitution, proposée par le Président de la République M. Abdelmajid Tebboune", a-t-il ajouté.

"Les coordinateurs de wilayas de Bechar, Tindouf, Naâma et El-Bayadh, auxquels le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, vient de leur renouveler la confiance, ont pour devoir et missions de faire réussir le prochain référendum sur la Constitution pour qu’il soit un véritable rendez-vous du choix des citoyens en un Etat fort et stable", a fait savoir M. Saâdaoui à la fin de cette cérémonie, en présence des responsables de la wilaya dont les Directions ont un lien direct avec le déroulement du référendum. Ces coordinateurs de wilayas dans le sud-ouest sont Abdallah Fassi (Bechar), Mahmoud Cherrad (Tindouf), Fethi Bendjedid (Naâma) et Boubekeur Hamiane (El-Bayadh).