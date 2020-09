L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) est ''déterminée à relever les défis et contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle'' lors du rendez-vous référendaire du 1e novembre prochain pour la révision de la Constitution, a affirmé dimanche à Constantine son vice-président, Abdelhafid Milat.

"Le référendum (du 1er novembre, ndlr) constituera une phase cruciale dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et l'ANIE est mobilisée pour assurer la réussite de ce rendez-vous à travers la consécration de la régularité et la transparence de l'échéance électorale'', a fait savoir M. Milat au cours de la cérémonie d'installation des délégués de l'ANIE des wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Skikda, Oum El Bouaghi et Khenchela, tenue à la maison de la culture Malek-Haddad.

L'Autorité nationale indépendante des élections a renouvelé sa confiance en ses délégués, car ils ont acquis une grande expérience lors de la présidentielle du 12 décembre dernier", a souligné le responsable. Il a, à ce propos, ajouté que la complémentarit é qui existe entre les différentes composantes de l'ANIE permettra ''d'assurer la transparence de cet important évènement et de veiller à la régularité du scrutin''. Pour rappel, le vice-président de l'ANIE avait procédé samedi à l'installation des délégués des wilayas d'Annaba, El Taref, Guelma, Souk Ahras et Tébessa.