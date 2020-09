Le programme des 774 logements sociaux participatifs (LSP) implantés à l’extension Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) sera réceptionné au courant du 2ème semestre 2020, ont indiqué dimanche, les services de la wilaya.

Le projet dont les travaux de construction des bâtiments ont été "entièrement achevés", sera réceptionné "au courant du 2ème semestre de l’année 2020, au fur et à mesure de l’achèvement des chantiers en cours des voiries et réseaux divers (VRD)", a précisé la même source à l’APS. Affirmant que toutes les contraintes d’ordre administratif notamment ayant entravé l’avancement des travaux ont été levées, les services de la wilaya ont souligné que ce chantier fait l’objet de "suivi régulier" par les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), maître d’ouvrage. Le projet dont les travaux de construction des bâtiments ont été parachevés en 2018, a été à l’arrêt pour "des raisons administratives" soulevées par le maître de l’ouvrage, a-t-on rappelé, précisant que l’entreprise de statut privé, chargée du reste des tra vaux, avait relancé le chantier depuis quelques mois après l’intervention du chef de l’exécutif local, avec l’engagement de livrer le projet "dans les délais impartis". Les bénéficiaires de ces logements avaient observé depuis 2019 plusieurs sit-in devant le siège de l’OPGI, réclamant leurs logements "réalisés et non livrés à cause des travaux de finition", rappelle-t-on. Une opération de tirage au sort pour les bénéficiaires avait été organisée en 2018, juste après l’achèvement des travaux de réalisation des bâtiments et des engagements avaient été pris pour la remise des clés "début 2019 au plus tard", selon certains bénéficiaires de ce projets. La livraison de cet important programme (774 logements) permettra l’allégement de la pression sur le logement et contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations concernées, ont considéré les services de la wilaya. La même source a affirmé que des efforts sont déployés pour "résoudre tout problème, à l’origine de l’arrêt de certains chantiers de logement" avec la perspective de réceptionner et attribuer ces programmes "dans les délais fixés".