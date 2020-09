La rentrée se fait de manière étalée dans la péninsule, les premiers établissements ayant rouvert le 1er septembre et les derniers devant rouvrir le 24, mais lundi est considérée comme la journée officielle de rentrée.

Quelque 5,6 millions d'élèves doivent ainsi reprendre le chemin de l'école dans 13 des 20 régions italiennes.

Absence de certains professeurs, tables individuelles en nombre insuffisant, manque de masque chirurgicaux à distribuer aux élèves et enseignants...

l'école reprendra avec mille difficultés, a reconnu dimanche le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

"Il y aura des difficultés, des désagréments, surtout au début", a-t-il déclaré dans un message dimanche sur Facebook.

"Un hommage aux enseignants: vous avez fait un effort extraordinaire durant les mois de confinement avec l'enseignement à distance (...) et nous vous en sommes reconnaissa nts", a-t-il souligné.

La péninsule avait fermé tous les établissements scolaires le 6 mars, mais les enseignants ont continué à donner des cours en ligne jusqu'aux vacances d'été.

M. Conte a aussi remercié "les responsables et tout le personnel des écoles": "vous ne vous êtes pas arrêtés un seul instant ces derniers mois (...) pour être prêts pour la réouverture.

Nous serons à vos côtés et continuerons à l'être dans les prochains jours et mois".

Le chef du gouvernement a également lancé un appel à la prudence aux jeunes, alors que le pays enregistre quotidiennement ces derniers temps environ 1.500 nouveaux cas de Covid-19.

"Vous devrez faire votre part, vous devez vous engager à respecter les règles de prudence qui vous permettront de protéger votre santé et la santé des personnes que vous aimez et qui vous aiment", a-t-il dit.

L'Italie a été l'un des premiers pays européens à être durement touché par le Covid-19. L'épidémie y a fait plus de 35.500 morts, pour un total de plus de 280.000 cas.

La stratégie de rentrée des classes en Italie s'articule autour de la mise en quarantaine immédiate de ceux qui ont été "en contact étroit" avec un élève ou un enseignant dont le test de dépistage de Covid-19 était positif.

Par ailleurs, un élève testé positif ne sera autorisé à retourner à l'école qu'après deux tests négatifs.