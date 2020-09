Deux bus ont été mobilisés par un bienfaiteur dans la wilaya de Laghouat pour assurer le transport gratuit de candidats issus de la commune de Oued-M'zi aux centres de Baccalauréat à Laghouat, sur plus de 50 km, ont confié dimanche des candidats bénéficiaires de cette action de solidarité.

Le bienfaiteur en question, Belkacem Ouahabi, a affirmé vouloir, à travers ce geste, prêter main forte aux candidats, en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, en mettant deux bus à la disposition des candidats libres de la région de Oued-M'zi, eu égard à leurs conditions ne leur permettant pas la location de véhicules pour rejoindre les centres d'examens dans la commune de Laghouat.

Deux trajets (un aller/retour) par jour sont ainsi assurés, avec un départ le matin à 06h00 et le retour à la fin des épreuves de l'après-midi, a-t-il assuré, soulignant que toutes les mesures préventives contre le Covid-19 sont respectées, dont la réduction des places de 30 à 15 places pour se conformer à la mesure de distanciation physique, en plus du port obligatoire de la bavette et l'utili sation du gel désinfectant.

Des candidats bénéficiaires ont salué cette action et rendu hommage à son initiateur, qui leur a créés ce climat de quiétude et de confort pour passer leurs examens dans de bonnes conditions.

La direction de l'Education de Laghouat a fait état d'un taux de participation aux examens de Bac estimé, en ce premier jour, à 94,07% sur un total de 16.020 candidats, soit 950 absents, en majorité des candidats libres, répartis sur 59 centres d'examens encadrés par 3.102 enseignants et 826 autres de réserve.